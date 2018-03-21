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Arazide çıkan yangın 1 otomobili ve 2 garajı kül etti

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 20:08 | Son Güncelleme

Kütahya’da boş arazide çıkan yangın korkuttu.

Arazide çıkan yangın 1 otomobili ve 2 garajı kül etti

Kütahya’da boş arazide çıkan yangın korkuttu. Plastik kasaların olduğu bölümde başlayan yangında 1 araç ve 2 garaj kullanılamaz hale gelirken 10 kadar kümes hayvanı da telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Muradiye Caddesi’nde boş arazide plastik kasaların olduğu bölümden yükselen alevler kısa sürede arazide bulunan 1 otomobil ve 2 garaj sıçradı. Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangında 1 otomobil, 2 otomobil garajı kullanılamaz hale gelirken 1 binanın dış yapı kaplaması hasar gördü. Olayda ayrıca 10 kümes hayvanı telef oldu. Görgü tanıkları ise olayın sigara kaynaklı çıktığını, alevlerin araca sıçramasının ardından araçta 3 kez patlama meydana geldiğini iddia ettiler. Görgü tanıkları ayrıca yangın sırasında plastik kasaların arasında olan bir köpek ise can havli ile boynunda ki tasmayı kopartıp olay yerinden kaçtığı söylendi.

Arazide çıkan yangın 1 otomobili ve 2 garajı kül etti

Arazide çıkan yangın 1 otomobili ve 2 garajı kül etti

Arazide çıkan yangın 1 otomobili ve 2 garajı kül etti

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