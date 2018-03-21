Arazide otlarken rahatsızlanan 31 koyun telef oldu

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde arazide otlayan 31 koyun, henüz, aniden rahatsızlanıp telef oldu. İlçeye bağlı Atgirmez Mahallesi’nde Ramazan Marhan ve Muhammet Filiz, sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için araziye çıkardı. Hayvanlar, öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle aniden rahatsızlandı, yere yatıp, can çekişmeye başladı. Durumu fark eden sahipleri hayvanların bir bölümünü kesti, bazıları ise telef oldu. Hayvanların zehirlendiğinden şüphelenen sahipleri, İlçe Jandarmaya Komutanlığı’na bildirdi. Ekipler olay yerine gelirken konuyla ilgili olarak İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile görüşülerek otlardan ve hayvanlardan numune alındı.
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