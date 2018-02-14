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Arazide otlayan inek su kuyusuna düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 18:19 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Milas ilçesinde arazide otlayan bir inek, yaklaşık 4 metrelik boş su kuyusuna düştü.

Arazide otlayan inek su kuyusuna düştü

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde arazide otlayan bir inek, yaklaşık 4 metrelik boş su kuyusuna düştü. İnek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Burgaz Mahallesi Çaltılık mevkiindeki arazide otlayan ineklerden biri, ağzı ince beton ile kaplı boş su kuyusunun üzerine çıktı. Betonun hayvanın ağırlığına dayanamayıp kırılması üzerine, inek kuyuya düştü. İsmail Kiriş, kuyu üzerinde olduğunu son anda fark ettiği ineğini kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kiriş'in ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, ineği kuyudan çıkardı.
İneğinin su kuyusu üzerine çıktığını son anda fark ettiğini belirten İsmail Kiriş, "Arazide otlayan ineklerden birinin su kuyusu üzerine çıktığını görür görmez, uzaklaştırmaya çalıştım fakat yetişemedim. Bir anda kırılan betonun ardından yaklaşık 4 metrelik kuyuya düştü. Kendi imkânlarımızla çıkarmaya çalıştık fakat başaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdik. Ekiplerin yarım saat süren çalışmasıyla ineği kuyudan çıkarabildik" dedi.

FOTOĞRAFLI

Arazide otlayan inek su kuyusuna düştüArazide otlayan inek su kuyusuna düştüArazide otlayan inek su kuyusuna düştüArazide otlayan inek su kuyusuna düştü

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