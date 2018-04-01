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Arazisindeki otları yakmak isterken yangın çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 19:09 | Son Güncelleme

Rize’nin Derepazarı ilçesinde arazisindeki otları yakmak isteyen bir vatandaş, rüzgarın da etkisiyle 5 dönümlük alanda yangın çıkmasına neden oldu.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sandıktaş köyünde kendi arazisindeki otları temizleyen bir vatandaş, bir araya topladığı otları yakmak istedi.

Arazisindeki otları yakmak isterken yangın çıkardı

Rize’nin Derepazarı ilçesinde arazisindeki otları yakmak isteyen bir vatandaş, rüzgarın da etkisiyle 5 dönümlük alanda yangın çıkmasına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sandıktaş köyünde kendi arazisindeki otları temizleyen bir vatandaş, bir araya topladığı otları yakmak istedi. Alanın hemen yukarısındaki alanda bulunduğu iddia edilen odunluğa sıçramaması için uğraşan vatandaş, rüzgarın da etkisiyle alevlerin önüne geçemeyince Derepazarı belediyesi itfaiye ekibine haber vererek yardım istedi. Yaklaşık 300 metrekarelik alanda çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürülerek soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Arazisindeki otları yakmak isterken yangın çıkardı

Arazisindeki otları yakmak isterken yangın çıkardı

Arazisindeki otları yakmak isterken yangın çıkardı

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