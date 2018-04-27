Araziye saplanmış roket bulundu

Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Yayladağı ilçesinde toprağa saplanmış halde roket bulundu.

İlçedeki 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'nda görevli askerler, Yayladağı Gümrük Kapısı yakınlarındaki çalılık ve ormanlık bir alanda bir kısmı toprağa saplanmış halde askeri mühimmat bulunduğunu gördü. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından olay yerine bomba imha uzmanları yönlendirildi. Yapılan incelemede söz konusu mühimmatın roket olduğu saptandı. Roketin, daha önce Suriye tarafından atıldığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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