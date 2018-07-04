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Arbel Gıda'nın sahiplerine FETÖ'den gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 13:22 | Son Güncelleme

MERSİN'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Arbel Gıda'nın sahibi 4 kardeş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında firmaya yakınlığıyla bilinen 2 kişi de terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Arbel Gıda'nın sahiplerine FETÖ'den gözaltı kararı

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Arbel Gıda'nın sahibi 4 kardeş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında firmaya yakınlığıyla bilinen 2 kişi de terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında bir dönem Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığ ile Akdeniz Hububat Bakliyat İhracatçıları Birliği ve Ulusal Baklagil Konseyi Başkanlığı da yapan işadamı Mahmut Arslan, kardeşleri Hüseyin, Ali ve Hasan Arslan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca Mahmut ve Hasan Arslan kardeşler hakkında PKK'ya yardım ve yataklık ile tehdit suçlarından da gözaltı kararı verildiği bilgisine ulaşıldı.
Arslan kardeşlere ulaşamayan polis, Arbel grubuna yakın oldukları belirlenen 2 kişiyi de terör örgütü PKK ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alarak emniyete götürdü.

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Arbel Gıda'nın sahiplerine FETÖ'den gözaltı kararıArbel Gıda'nın sahiplerine FETÖ'den gözaltı kararı

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