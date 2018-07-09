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Arda ile babası tren kazasında can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 09:55 | Son Güncelleme

ÇORLU'daki tren kazasında ölenler arasında küçük Oğuz Arda Sel ile babası Hakan Sel de yer alıyor.

Arda ile babası tren kazasında can verdi

Gülseli KENARLI/ İSTANBUL, (DHA) ÇORLU'daki tren kazasında ölenler arasında küçük Oğuz Arda Sel ile babası Hakan Sel de yer alıyor.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren faciasında 24 kişi öldü 124 kişi yaralandı. Kaza ölenlerin kimlikleri belirlenmeye başladı. Oğuz Arda Sel ile babası Hakan Sel de kazada ölenler arasında yer alıyor. Dün sosyal medyada yapılan kayıp çağrılarının ardından baba ile küçük oğlunun öldüğü tespit edildi. Oğuz Arda Sel'in trende çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı. Küçük çocuğun cenazesi İstanbul'a gönderildi. Babasıyla ilgili işlemlerini ise Çorlu Devlet Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

Arda ile babası tren kazasında can verdiArda ile babası tren kazasında can verdiArda ile babası tren kazasında can verdiArda ile babası tren kazasında can verdi

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