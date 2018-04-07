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'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 14:48 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Menderes Türel ile futbolcu Arda Turan'ın da yer aldığı selfie'de görülen su şişelerini, haberinde 'şampanya şişesi' gibi gösterdiği suçlamasıyla hakkında dava açılan gazeteci Kadir Tekin, tazminat ödemeye mahkûm edildi. 7 bin 80 TL adli para cezasını ödemeyen Tekin'e haciz işlemi başlatıldı.

'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türk Milli Takımı'nın 2016 yılının Nisan ayında İsveç Milli Takımı ile yapacağı özel maç için Antalya'ya gelen futbolcu Arda Turan ile makam aracında fotoğraf çektirdi. Türel'in sürücüsünün yaptığı selfie, gazeteci Kadir Tekin tarafından bir internet sitesinde 'Makam aracında şampanya şişeleri' başlığıyla haberleştirildi. Türel, haberdeki iddialar üzerine Twitter hesabından açıklama yaparak, "Kendi şoförümün çektiği fotoğraftaki su şişesini 'şampanya' diye yazanlar su içip ayılsınlar" dedi. Türel, paylaştığı mesajda şişenin fotoğraflarına da yer verdi. Başkan Türel, yalan haber yaptığı gerekçesiyle de Kadir Tekin'e hakaret davası açtı. 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Tekin'i haber yoluyla Menderes Türel'in kişilik haklarına haksız yere saldırdığını kabul ederek, manevi tazminat kararı verdi.

HACİZ İŞLEMİ BAŞLATILDI

Davada, gazeteci Kadir Tekin'in 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle 354 gün karşılığı 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırılmasına hükmedildi. Söz konusu parayı ödemediği için haciz memurları, Tekin'in evinde haciz işlemi yaptı. (DHA)

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