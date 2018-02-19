Ardahan'da kar yağış ve tipide mahsur kalan 86 kişi kurtarıldı

Etkili kar ve tipi nedeniyle araçların mahsur kaldığı bilgisini alan Ardahan İl Özel İdaresi ekipleri, Edegül-Çeğili köylerinde mahsur kalan araçlara ulaşmak için çalışma başlattı. Ekipler, görüş mesafesinin sıfıra indiği bölgeye yol temizleme ve açma çalışmaları sonucu ulaşabildi. Bölgede mahsur kalan 39 araçtaki 86 kişi kurtarılarak köylerine ulaştırıldı. Merkeze bağlı Edegül-Çeğilli köy yolunda mahsur kalan Çeğilli Köyü muhtarı Seçkin Baltacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tipi nedeniyle köyüne gidemediğini belirterek, "Kar ve tipi, burası Ardahan. Devletimiz sağ olsun. Arar aramaz geldiler. Özel idaresi ekipleri bizi yolda bırakmadı. Şimdi köyümüze vardık." dedi. 'YOLA ÇIKMAYIN' UYARISI İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada ise, kar ve tipinin bölge genelinde hala etkisini sürdürdüğü, zorunlu olmayanların yola çıkmaması gerektiği bildirildi. KARS'TA KÖY YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI Kars'ta gün boyu etkili olan kar yağışı gece saatlerinde yerini tipiye bırakınca özellikle köy yolları ulaşıma kapandı, birçok araç yolda mahsur kaldı.

Kars’ta etkili olan tipi nedeniyle onlarca köy yolu ulaşıma kapanırken, tipinin yoğun yaşandığı Kars-Digor ilçesi karayolu çift taraflı olmak üzere trafiğe kapatıldı. Karayolları 18'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışma sürdürdüğü karayolunda Kars merkezden Digor ilçesi istikametine giden yolcular trafik ekipleri tarafından Digor lojmanları önünde yola konulan dubalarla durdurularak, yolun ulaşıma kapalı olduğu konusunda sürücüler bilgilendirdi. Bölgeye gelen sürücüler polis ekiplerince geri gönderildi. Karayolları 18'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Kars İl Özel İdaresi ekipleri de tipi nedeniyle yolda kalan araçları çekicilerle kurtardı. Kars’tan merkeze bağlı Söğütlü köyüne gitmekte olan 4 araç, Bozkale Köyü mevkiinde yolda kaldı. Araç sürücüleri tarafından yapılan ihbar doğrultusunda İl Özel İdaresi ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekiplerin çalışmaları sonrasında saplandıkları yerden kurtarılan araçlar yola devam ederken, sürücüler ve yolcular karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.