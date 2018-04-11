Ardahan’da park halindeki araç yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece yarısı 01.30 sıralarında Karagöl Mahallesi Nehir Sokağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı park halindeki araç yanmaya başladı. Durumu gören vatandaşlar hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Söndürülen araç kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.