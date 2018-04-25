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Ardahan’da terör operasyonunda 9 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 22:32 | Son Güncelleme

Ardahan’da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına 20 üniversite öğrencisinden 9’u tutuklandı.Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, bölücü terör örgütünün gençlik yapılanması (Y-DGH) faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Nisan çarşamba günü yapılan operasyonda 20 üniversite öğrencisi gözaltına alınmıştı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar savcıya ifade vermelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.

Ardahan’da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına 20 üniversite öğrencisinden 9’u tutuklandı.
Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, bölücü terör örgütünün gençlik yapılanması (Y-DGH) faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Nisan çarşamba günü yapılan operasyonda 20 üniversite öğrencisi gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar savcıya ifade vermelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Zanlılardan 9’u "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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