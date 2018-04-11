Ardahan’daki terör operasyonunda 20 üniversite öğrencisi gözaltına alındı

Ardahan’da terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 20 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, bölücü terör örgütünün gençlik yapılanmasının (Y-DGH) faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Kent merkezinde eş zamanlı yürütülen operasyonda, bölücü terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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