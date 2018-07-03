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Ardahanlılar İstanbul’da 'Bal Festivali'nde buluşacak

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 11:58 | Son Güncelleme

MERKEZİ İstanbul Şişli’de bulunan ve çatısı altında 64 derneğin bulunduğu Ardahan Dernekler Federasyonu (ARDAFED), 4-8 Temmuz tarihlerinde 'Ardahan Günleri Bal Festivali düzenleyecek.' Geçtiğimiz yıl İstanbul Maltepe’de düzenlenen ve 4 gün içinde bir buçuk milyon kişinin ziyaret ettiği tanıtım günlerinin bu yılki adresi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan Bakırköy Botanikpark olacak.

Ardahanlılar İstanbul’da 'Bal Festivali'nde buluşacak

İSTANBUL, (DHA)- MERKEZİ İstanbul Şişli’de bulunan ve çatısı altında 64 derneğin bulunduğu Ardahan Dernekler Federasyonu (ARDAFED), 4-8 Temmuz tarihlerinde 'Ardahan Günleri Bal Festivali düzenleyecek.'

Geçtiğimiz yıl İstanbul Maltepe’de düzenlenen ve 4 gün içinde bir buçuk milyon kişinin ziyaret ettiği tanıtım günlerinin bu yılki adresi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan Bakırköy Botanikpark olacak. Ardahan'a özgü yöresel ürünlerin, giyim kültürünün sergileneceği 4-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek festivalde sanatçılar da sahne alacak.

DERNEK BAŞKANLARI İŞ ADAMLARIYLA BİR ARAYA GELECEK

İkinci kez düzenlenen tanıtım günlerinin son gününde Ardahan il, ilçe ve köy derneklerinin başkan ve yöneticileri ile iş adamları ve gazeteciler bir araya gelecek.

(FOTOĞRAF)

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