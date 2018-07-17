Ardiyeye giren yılanı itfaiye çıkardı

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da bir evin ardiyesine girerek kiremitlerin altına gizlenen yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak doğal ortamına salındı.

Merkeze bağlı Yazısöğüt köyünde müstakil evin yanında bulunan ardiyeye yılan girdiğini fark eden ev sahipleri, Isparta Belediyesi'nden yardım istedi. İhbar üzerine İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Kiremitlerin altına gizlendiği belirlenen yılan, itfaiye ekiplerinin özel aparat yardımıyla çıkarılabildi. Yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılan daha sonra doğal ortamına salındı.

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Şenol Dede, yaz sıcaklarında yılan vakalarına rastlandığını ve bugüne kadar yakalanan yılanların yerleşim alanı dışarısına götürülerek zarar verilmeden doğal ortama bırakıldığını belirtti.

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