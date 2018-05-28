HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Arı kovanı yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2018 11:36 | Son Güncelleme

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan, boş arı kovanı yüklü kamyonet devrildi.

Arı kovanı yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA'nın Akşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan, boş arı kovanı yüklü kamyonet devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında, Konya- Afyonkarahisar yolunun Akşehir ilçesi yakınında meydana geldi. Birol Karaduman (40) yönetimindeki 48 E 1743 plakalı, kasası boş arı kovanı yüklü kamyonet, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü Karaduman yaralanırken, kamyonetten fırlayan dayısının kızı Kezban Avcı (54) yaşamını yitirdi. Yaralı Birol Karaduman, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kasada yüklü boş arı kovanları ise etrafa saçıldı.

FOTOĞRAFLI

Arı kovanı yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralıArı kovanı yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralıArı kovanı yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralıArı kovanı yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

PARTNERBir daha İbo’nun elini öpmemBir daha İbo’nun elini öpmem
Şehit Astsubay'ın Çanakkale'deki evinde yasŞehit Astsubay'ın Çanakkale'deki evinde yas
Uçkun toplarken düşüp ölen liseli Samet toprağa verildiUçkun toplarken düşüp ölen liseli Samet toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılırsa Başakşehir'e gidecek!

Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılırsa Başakşehir'e gidecek!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ölümle yaşam arasındaki 30 dakika! Baba oğul selde birbirine sarılıp direndi

Ölümle yaşam arasındaki 30 dakika! Baba oğul selde birbirine sarılıp direndi

İstanbul'da okulda büyük skandal! Toplu iğneli çikolatayı arkadaşlarına yedirmeye çalıştı...

İstanbul'da okulda büyük skandal! Toplu iğneli çikolatayı arkadaşlarına yedirmeye çalıştı...

17 milyon TL değerinde Bitcoin çaldılar, sonra iade ettiler

17 milyon TL değerinde Bitcoin çaldılar, sonra iade ettiler

Başakşehir'de bavullar içinde parçalanmış ceset bulundu

Başakşehir'de bavullar içinde parçalanmış ceset bulundu

Zıpkınla dalış kabus oldu! İnşaat mühendisi 20 metrede ölü bulundu

Zıpkınla dalış kabus oldu! İnşaat mühendisi 20 metrede ölü bulundu

Balıkesir'de yaşlı adamın feci ölümü

Balıkesir'de yaşlı adamın feci ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.