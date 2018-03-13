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Arı sokan çiftçi, kalp krizinden öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 12:39 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Şirin köyde, çiftçi Davut Akın (58), arı soktuktan sonra geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Arı sokan çiftçi, kalp krizinden öldü

Cüneyt ÖZFİDAN/KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Şirin köyde, çiftçi Davut Akın (58), arı soktuktan sonra geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Şirin Köyü'ne bağlı Çalca Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan emekli Davut Akın, evinin önündeki bahçede çalıştığı sırada arı soktu. Bir süre sonra fenalaşan Akın, yakınları tarafından Kilimli Semt Polikliniği'ne götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Akın, hayatını kaybetti.

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