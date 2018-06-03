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Arif Sağ: Kolay kolay teslim olmam

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2018 11:54 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği MESAM’da yeniden yönetime seçilen Arif Sağ için İzmir'de Bayraklı Belediyesi 'Ustaya saygı konseri' düzenledi.

Arif Sağ: Kolay kolay teslim olmam

İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği MESAM’da yeniden yönetime seçilen Arif Sağ için İzmir'de Bayraklı Belediyesi 'Ustaya saygı konseri' düzenledi. 370 kişilik koronun da eşlik ettiği saz ekibini Arif Sağ yönetti.
MESAM'ın tartışmalı geçen olağanüstü genel kurulunda yeniden seçilen Arif Sağ'a yönelik Orhan Gencebay'ın 'yönetim işgali, diktatörlük, hak cinayeti' yönündeki açıklamaları sürerken, usta sanatçı İzmir'in Bayraklı ilçesinde belediyenin düzenlediği konserde sazıyla sahheye çıktı. Onur Mahallesi Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nda ücretsiz gerçekleştirilen 'Ustaya saygı konseri'ne gelenler salona sığmadı. Salonun dışına da barkovizyon kuruldu.
Arif Sağ'a oğlu Tolga Sağ başta olmak üzere Ali Hikmet Gökçen, Cengiz Özkan, Çağdaş Akıncı, Erdal Erzincan, Erkan Demir, Gani Pekşen, Hüseyin Özdoğan, Hüseyin Turan, Mahmut Karagenç, Muharrem Teniz, Nida Ateş, Onurcan Kaya, Ömer Altuntaş, Özgür Yurteri ve Zeynel Demir sesleri ve sazlarıyla eşlik etti. Farklı yörelere ait 16 eserin seslendirildiği konserde koristler ve sanatçılar üzerinde Arif Sağ'ın resmi olan tişörtlerle sahneye çıktı. Konseri Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Hasan Karabağ da izledi.
Arif Sağ, konserin sonunda yaptığı konuşmada, "Gözlemci başkanlar iyi başkanlardır. Seçilmiş başkanların atanmış diğer memurlardan farkı var çünkü başkanları siz atıyorsunuz. Günü geldiği zaman beğenmediğiniz zaman da alıp, başka yere atıyorsunuz. Sizin yetkinizi kimse çiğneyemez. Bence kendinize iyi bir başkan seçmişsiniz. Sizi kutluyorum. Yaptıklarını görüyoruz. Yapacaklarını da anlattı. Bana da söz verdi. Zaten bir konservatuvar projesi de varmış. Başkanım onu yapacak. Allah ömür verirse, ben de açılışına geleceğim. Benimle ilgili hiç korkmayın! Her şey güzel gidiyor. Kolay kolay teslim olmam. Merak etmeyin" dedi.
Başkan Karabağ, tesbih merakıyla bilinen usta sanatçı Arif Sağ'a gecenin anısına tesbih, plaket ve karakalem çalışmasıyla yapılmış resmini takdim etti. Arif Sağ da Karabağ'a imzalı bağlama verdi. Etkinlikte ayrıca 45 yıllık bir saz ustası da kendi yaptığı özel bağlamayı usta sanatçı Arif Sağ'a armağan etti.

FOTOĞRAFLI

Arif Sağ: Kolay kolay teslim olmamArif Sağ: Kolay kolay teslim olmamArif Sağ: Kolay kolay teslim olmamArif Sağ: Kolay kolay teslim olmam

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