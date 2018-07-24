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Arıları dumanla uzaklaştırmak isterken, evi yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 16:46 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de Selettin Keleş (70), sobada ateş yakarak çıkan dumanla evinin terasında yuva yapan arıları kovmak istedi.

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de Selettin Keleş (70), sobada ateş yakarak çıkan dumanla evinin terasında yuva yapan arıları kovmak istedi. Arılar Keleş'e saldırırken, sobadan sıçrayan kıvılcımlarla çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Olay, Emek Mahallesi Anadolum Sokak'ta meydana geldi. Selettin Keleş, çatı katındaki evinin teras bölümünde çok sayıda arı olduğunu fark etti. Keleş, televizyondan öğrendiği yöntemle arıları kovmak için sobada ateş yaktı. Ancak, dumanla yuvalarından çıkan arılar Keleş'e saldırmaya başladı. Bu sırada sobadan sıçrayan kıvılcımlar kartonlara ulaştı ve yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı. İçeride mahsur kalan Selettin Keleş, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken, itfaiye yangına müdahale etti. İtfaiye tarafından söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Dumanla arı kovma yöntemini televizyondan öğrenip denemek istediğini söyleyen Selettin Keleş, "Sobayı yaktım, tütsü verdim. Tütsüyü verdiğim gibi arılar beni sardı. O sırada sobanın içerisindeki odunlardan ateş sıçradı ve sobanın yanındaki kartonları tutuşturdu. Televizyonda izlemiştim. Orada tütsü verilirse arıların gideceğini söylediler. Ben de o yöntemi uygulamak istedim. Arılar her yanımı soktu, ağımızın içerisine bile girdi. Az daha ben de yanıyordum. Arılar yangından sonra hâlâ gitmedi" diye konuştu.

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