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Arının soktuğu arıcı hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 10:05 | Son Güncelleme

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde arının soktuğu amatör arıcı hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ekşili Mahallesi’nde yaşayan ve amatör olarak arıcılıkla uğraşan 49 yaşındaki Şinasi Ulutaş, bir süre arkadaşıyla kovanların yanında çalıştı.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde arının soktuğu amatör arıcı hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ekşili Mahallesi’nde yaşayan ve amatör olarak arıcılıkla uğraşan 49 yaşındaki Şinasi Ulutaş, bir süre arkadaşıyla kovanların yanında çalıştı. Daha sonra evinin önünde çay molası veren Ulutaş’ı kulağının arkasından arı soktu. Aniden fenalaşan Şinasi Ulutaş, yakınlarının yardımıyla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Ulutaş’ın cenazesi Ekşili Mezarlığında defnedildi. Ulutaş’ın kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu ortaya çıkacağı bildirildi.

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