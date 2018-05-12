Arıza için çıktığı direkte akıma kapılıp öldü

HARRAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde kopan elektrik tellerini onarmak için çıktığı direkte akıma kapılan Yasin Şeker (35), hayatını kaybetti.
Olay, ilçenin kırsal Büyük Tokaç Mahallesi'nde meydana geldi. Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle mahalleye elektrik veren nakil hattı telleri koptu. Arızayı gidermek için direğe çıkan mahalle sakinlerinden Yasin Şeker, akıma kapılıp düştü. Ağır yaralanan Yasin Şeker, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Harran Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Şeker'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Askerlik yoklaması e-Devlet'te
Malezya eski başbakanı Necip Rezak’ın evinden çantalar dolusu para ve mücevher çıktı
Kripto askerler kuruyemişçiden haberleşmişler!
ABD'nin New Jersey eyaletinde kıyıya tarih vurdu!
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Müjde! YouTube’un göz kamaştıran özelliği iPhone’a geldi
Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Ölüyorum, yardım edin dedi, acil servis dalga geçti! 1 saat sonra...
Okuyucu Yorumları 0 yorum