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Arıza şeridinde duran araçlara kamyonet çarptı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 21:01 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, arıza şeridinde duran kamyonet ve jandarma aracına, kamyonet çarptı.

Arıza şeridinde duran araçlara kamyonet çarptı: 4 yaralı

Tezcan SOLMAZ/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- TEM Otoyolu Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, arıza şeridinde duran kamyonet ve jandarma aracına, kamyonet çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Akyazı ilçe geçişinde meydana geldi. Ankara’dan İstanbul’a giden Kemal Gümüşsoy yönetimindeki 46 F 2365 plakalı kamyonetin lastiği patlayınca arıza şeridine çekti. Kamyonet sürücüsü Kemal Gümüşsoy bu sırada yoldan geçen bir jandarma devriye aracını durdurarak yardım istedi. Jandarma devriye aracı da yol kenarında durarak lastiği patlayan kamyonet sürücüsüne yardım etmeye başladı.
Bu sırada aynı istikamete giden Namık Kemal İlbars yönetimindeki 35 KF 0630 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu arıza şeridinde duran kamyonet ile jandarma aracına çarptı. Kazada, Bursa iline panayırlarda çalışmak için giden ve kamyonetin arkasında yolculuk yapan Nazar Karakoyun, Naza Gümüşsoy, Burcu Gümüşsoy ve Burçin Gümüşsoy yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sakarya Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Arıza şeridinde duran araçlara kamyonet çarptı: 4 yaralıArıza şeridinde duran araçlara kamyonet çarptı: 4 yaralıArıza şeridinde duran araçlara kamyonet çarptı: 4 yaralıArıza şeridinde duran araçlara kamyonet çarptı: 4 yaralı

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