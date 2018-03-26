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Arıza yapan araç zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 14:01 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da arıza yapan aracın neden olduğu zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi önündeki köprülü kavşağın altında yaşandı.

Şanlıurfa’da arıza yapan aracın neden olduğu zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi önündeki köprülü kavşağın altında yaşandı. Arıza yapan 63 DZ 3608 plakalı aracın sürücüsü, kenara park edip çekiciden yardım istedi. Olay yerine giden 38 AT 439 plakalı çekici, 27 AV 294 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Seyir halinde olan 34 FJ 9479 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çaptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonetin ön kısmından dumanlar yükselince itfaiyeye haber verildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri araca müdahale ederek söndürürken, yaralılar ise olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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