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Arızalanan aracı onarmaya çalışanlara otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 12:52 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, arıza yapan otomobili onarmak isteyenlere, arkalarından gelen otomobil çarptı.

Ömer ŞULUL/SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, arıza yapan otomobili onarmak isteyenlere, arkalarından gelen otomobil çarptı. Kazada tamirci Mazlum Çetin yaşamını yitirdi, otomobil sahibi Hüseyin Oygur ise yaralandı.

Kaza, dün gece, Gaziantep- Şanlıurfa yolunun 36'ncı kilometresinde meydana geldi. Hüseyin Oygur, plakası öğrenilemeyen otomobili arızalanınca yolun sağında durup, tamirci Muzlum Çetin'i aradı. Çetin, kısa sürede olay yerine gelip, otomobili onarmaya çalıştı. Bu sırada sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, arızalanan aracı onarmaya çalışan Hüseyin Oygur ile tamirci Mazlum Çetin'e çarpıp, kaçtı. Yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralanan Çetin ile Oygur'a müdahale etti. Mazlum Çetin, sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Hüseyin Oygur ise ambulansla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma, kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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