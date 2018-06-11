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Arızalanan yolcu otobüsüne TIR çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 02:34 | Son Güncelleme

Bursa - İstanbul Kara yolu üzerinde arıza yapan yolcu otobüsüne TIR arkadan çarptı. Kazada otobüsün motorunu kontrol eden yedek şoför ile ona ışık tutan bir yolcu hayatını kaybetti.

Kaza saat 01:00 sıralarında Süpürgelik mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre İnegöl'den Bartın'a giden ve içerisinde 46 yolcusu bulunan 50 DK 189 plakalı yolcu otobüsü Süpürgelik mevkiinde arıza yaptı. Sürücü otobüsü sağ şeride çekti. Otobüsten inen yedek şoför Cemil Aydemir otobüsün motorunu kontrol etmeye başladı. Otobüsten inen kimliği henüz belirlenemeyen bir yolcuda elindeki cep telefonunun ışığıyla Aydemir'e yardımcı olmaya çalıştı.

Tam bu sırada ayrı istikamete seyreden 16 SC 566 plakalı TIR içerisinde yolcuların bulunduğu otobüse arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otobüsün arka tarafında bulunan Aydemir ve ismi belirlenemeyen yolcu TIR'la otobüsün arasında sıkışıp olay yerinde feci şekilde can verdi.

Can pazarının yaşandığı kazada yaralanan 10 yolcu ise tedavi edilmek üzere bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kazadan sonra olay yeri adeta savaş alanına döndü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

(İHA)

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
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Anahtar Kelimeler:
yolcu otobüsü bartın TIR trafik kazası

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