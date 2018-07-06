Arızalanıp, sürüklenen yelkenlideki 2 kardeşi sahil güvenlik kurtardı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM açıklarındaki Kardak Kayalıkları yakınlarında motoru arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknedeki 2 kardeş, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Tekne ise yedeklenerek Turgutreis Limanı'na çekildi.

Yalıkavak Limanı'ndan dün sabah denize açılan 11 metre uzunluğundaki 'Turquoise' isimli yelkenli tekne, Kardak kayalıkları yakınlarında motor arızası yaptı. Bodrum'a yaklaşık 3 mil mesafede arızalanıp, sürüklenen teknedeki Necdet Baştürk ve ağabeyi Murat Baştürk, telsiz aracılığı ile Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım istedi. Yalıkavak Limanı'nda konuşlu bulunan 302 nolu sahil güvenlik botu bölgeye sevk edildi. Sahil güvenlik ekibi, iki kardeşi kendi botlarına alarak kurtardı. Sürüklenen yelkenli tekne ise yedeklenerek Yalıkavak Limanı'na çekildi.

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