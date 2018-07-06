HABER

Arızalanıp, sürüklenen yelkenlideki 2 kardeşi sahil güvenlik kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 11:28 | Son Güncelleme

 BODRUM açıklarındaki Kardak Kayalıkları yakınlarında motoru arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknedeki 2 kardeş, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Arızalanıp, sürüklenen yelkenlideki 2 kardeşi sahil güvenlik kurtardı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM açıklarındaki Kardak Kayalıkları yakınlarında motoru arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknedeki 2 kardeş, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Tekne ise yedeklenerek Turgutreis Limanı'na çekildi.
Yalıkavak Limanı'ndan dün sabah denize açılan 11 metre uzunluğundaki 'Turquoise' isimli yelkenli tekne, Kardak kayalıkları yakınlarında motor arızası yaptı. Bodrum'a yaklaşık 3 mil mesafede arızalanıp, sürüklenen teknedeki Necdet Baştürk ve ağabeyi Murat Baştürk, telsiz aracılığı ile Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım istedi. Yalıkavak Limanı'nda konuşlu bulunan 302 nolu sahil güvenlik botu bölgeye sevk edildi. Sahil güvenlik ekibi, iki kardeşi kendi botlarına alarak kurtardı. Sürüklenen yelkenli tekne ise yedeklenerek Yalıkavak Limanı'na çekildi.

FOTOĞRAFLI

Arızalanıp, sürüklenen yelkenlideki 2 kardeşi sahil güvenlik kurtardıArızalanıp, sürüklenen yelkenlideki 2 kardeşi sahil güvenlik kurtardıArızalanıp, sürüklenen yelkenlideki 2 kardeşi sahil güvenlik kurtardı

PARTNERBagajdan CD aktıBagajdan CD aktı
Lastiği patlayan otomobil, direğe çarptı: 1 ölü, 3 yaralıLastiği patlayan otomobil, direğe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Kentsel dönüşüm, tarihe hayat verdiKentsel dönüşüm, tarihe hayat verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Sosyal medya bunu konuşuyor! AK Partili isimden canlı yayında intihar girişimi

Sosyal medya bunu konuşuyor! AK Partili isimden canlı yayında intihar girişimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eşi terk etti diye intihara kalkıştı

Eşi terk etti diye intihara kalkıştı

Traktördeki demir parçası minibüsün içine girdi: 1 ölü, 6 yaralı

Traktördeki demir parçası minibüsün içine girdi: 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Elbise dolabından çıkanlar jandarmayı bile şaşırttı

Elbise dolabından çıkanlar jandarmayı bile şaşırttı

Bağcılar'da 6 yaşındaki kız çocuğuna okulda darp iddiası!

Bağcılar'da 6 yaşındaki kız çocuğuna okulda darp iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.