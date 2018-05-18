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Arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılıp, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 10:11 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi Serdar Başak (28), hayatını kaybetti.

Arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılıp, öldü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi Serdar Başak (28), hayatını kaybetti. Başak'ın direkte asılı kalan cesedi, akım kesilerek indirildi.
Olay, dün akşam kırsal Keserdede Mahallesi'nde meydana geldi. Kopan elektrik telini bağlamak için direğe çıkan elektrikçi Serdar Başak, akıma kapıldı. Yaşamını yitiren Başak'ın cesedi, direkte asılı kaldı. Mahalle sakinleri, jandarma ve elektrik dağıtım şirketi görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Elektrik dağıtım şirketi görevlileri akımı keserek, Serdar Başak'ın cesedini indirdi.
Başak'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılıp, öldüArızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılıp, öldü

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