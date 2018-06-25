Arkadan çarptıkları aracın sürücüsünün 25 bin lirasını gasp ettiler

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta bankadan 25 bin lira para çeken Mustafa Bora (55), aracına çarpan kişiler tarafından silah tehtidiyle soyuldu.
Olay saat 11.00 sıralarında Kılavuz Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Hurdacılık yapan Mustafa Bora, bankadan 25 bin lira para çekti. Hurdacılar Sitesi'ndeki dükkanına 58 BS 174 plakalı aracı ile giden Bora'ya seyir halinde kavşaktan dönerken, kendisini takip eden başka bir araç arkadan çarptı. Bora, aracını kontrol etmek için kavşakta durdu. Bunun üzerine diğer araçtan inen kimliği belirlenemeyen 3 kişi iddiaya göre Bora'nın başına tabanca dayayarak yanında bulunan parayı istedi. Şüpheliler parayı aldıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayın şokunu üzerinden atan Bora, durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 25 bin lirasının gasp edildiğini söyleyen Bora, "Bankadan çıkarken takip etmişler. Silah dayadı. Parayı alıp gittiler. Arabada 3 kişi vardı" dedi.
Polis ekipleri, olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
FOTOĞRAFLI
AP raportörü Piri: Seçimler adil bir ortamda gerçekleşmedi
Kuzey Kore 500'e yakın Türk askerin naaşını Türkiye'ye iade edecek
Meclis'in ilk oturumunu Deniz Baykal mı Devlet Bahçeli mi yönetecek?
İşte 24 Haziran seçimlerinin ülke ülke oy oranları
Direk dansı yapacağım diye ağaca yapışınca...
Sandığımdan kim çıktı? Oy kullandığınız sandıktan hangi parti ne kadar oy aldı? (Sandık sorgulama aracı)
CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: 'Erdoğan, seçimi alacak'
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum