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Arkadaş cinayetine 12.5 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ | 12.01.2018 17:33 | Son Güncelleme 1 saat önce

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 2005 yılında otomobilinde başından tabancayla vurularak öldürülen Ayhan Kısa'nın (32) katil zanlısı arkadaşı Metin Özalan (39), 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Olay, 29 Temmuz 2005 tarihinde Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi Vakıf Çiftliği yanında meydana geldi. Ayhan Kısa, otomobilinde başından tabancayla vurulmuş, arkadaşı Metin Özalan ise darbe sonucu başından yaralı halde bulundu. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ayhan Kısa 1 Ağustos'ta yaşamını yitirdi. Olayda kullanılan tabanca bulunamazken, Metin Özalan ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Faili meçhul kalan cinayetten bir süre sonra Ayhan Kısa'nın eşi Fatma A. (35) ikinci evliliğini yapıp Adana'ya, Metin Özalan ise Hatay'a yerleşti.

CİNAYETİ ÖZEL EKİP ARAŞTIRDI

Cinayetlerin aydınlatılması için çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü, bu amaçla özel bir ekip kurdu. Cinayeti yeniden araştıran özel ekip, Fatma A. ile Metin Özalan arasındaki telefon görüşmelerini inceledi. İkilinin cinayetten sonraki 3 aylık dönemde 100'den fazla görüşme yaptığı tespit edildi. Metin Özalan'ın ifadesi ile Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın raporları, tanık beyanları arasında çelişkiler de tespit eden polis, 17 Şubat'ta yaptığı eş zamanlı operasyonla Metin Özalan'ı Hatay'da, Fatma A.'yı da Adana'da gözaltına aldı. Antalya'ya getirilen şüphelilerden Metin Özalan çıkarıldığı 'cinayet' suçundan tutuklanırken, Fatma A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İkili hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmada tutuklu sanık Metin Özalan avukatıyla yer alırken, Adana'daki Fatma A. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Soruşturma aşaması ve savcılıktaki ifadesinde birlikte içki içerken arkadan gelen birilerinin tabancayla Ayhan Kısa'ya ateş ettiğini, kendisinin de başına vurularak darp edildiği ifadelerinin doğru olmadığını söyleyen Metin Özalan, "Gerçekleri daha ilk gün anlatmalıydım. Ayhan Kısa elindeki silahla iki kez ateş etti. Mermilerden biri yakınlardaki binaya isabet etti. Diğer kurşunu ise kafasına sıktı. Zaten olayın intihar olduğu ortaya konulan raporlarla belirlendi. Çünkü Ayhan Kısa'nın iki elinde de barut izi var. Beraatımı istiyorum" dedi. Fatma A. ise suçsuz olduğunu belirterek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, Fatma A.'nın beraatına karar verirken, Metin Özalan'ı 12 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

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