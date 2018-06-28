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Arkadaş katiline, 'iyi hal' indirimiyle 13 yıl 4 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 11:14 | Son Güncelleme

ANTALYA'da tartıştığı arkadaşı Mehmet Öztürk'ü (40) Toptancı Hal Kompleksi'nde öldüren İlyas Ateş (45), 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Arkadaş katiline, 'iyi hal' indirimiyle 13 yıl 4 ay hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da tartıştığı arkadaşı Mehmet Öztürk'ü (40) Toptancı Hal Kompleksi'nde öldüren İlyas Ateş (45), 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen yıl 11 Aralık gecesi Kepez ilçesindeki Toptancı Hal Kompleksi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Mehmet Öztürk, kamyonetiyle hale sebze götürürken yolda, bir süredir aralarında husumet bulunan arkadaşı İlyas Ateş ile telefonda tartıştı. Öztürk'ün Toptancı Hal Kompleksi'ne gittiğini söylemesi üzerine İlyas Ateş de buraya geldi.
Elinde pompalı tüfek bulunan Mehmet Öztürk, park edilen araçlar arasında İlyas Ateş'i aradı. Bu sırada, iddiaya göre Mehmet Öztürk, halde bulunanlara İlyas Ateş'i sordu. Ateş halden ayrılacağı sırada elinde tüfek olan Mehmet Öztürk'ü gördü. Otomobiline giderek tüfeğini alan İlyas Ateş, sandıkların arkasında gizlenerek Mehmet Ateş'in yaklaşmasını bekledi. Mehmet Öztürk'ün başına iki el ateş eden İlyas Ateş, hafif ticari aracına binerek kaçtı. İlyas Ateş, yaklaşık 15 dakika sonra Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi 328 Sokak üzerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklanan İlyas Ateş hakkında dava açıldı.
Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu İlyas Ateş, ölen Mehmet Öztürk'ün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Son sözü sorulan İlyas Ateş, Öztürk'ün maddi sıkıntılarına yardımcı olduğunu belirterek, “Benim onunla sorunum yoktu. O beni öldürmek için gelmişti. Benim 3 çocuğum var. Tutukluluğum devam ederse, onlar mağdur olacak. Beraatimi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, İlyas Ateş'i 'kasten adam öldürmek' suçundan önce ömür boyu hapse mahkum etti. Heyet, suçun tahrik altında işlendiğini dikkate alarak cezayı 16 yıla düşürdü. Sanığa iyi hal indirimi de uygulayan mahkeme, İlyas Ateş'i 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum etti.
Duruşma sonunda iki taraf yakınları arasında yaşanan sözlü tartışmayı polis yatıştırdı.

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Arkadaş katiline, 'iyi hal' indirimiyle 13 yıl 4 ay hapisArkadaş katiline, 'iyi hal' indirimiyle 13 yıl 4 ay hapisArkadaş katiline, 'iyi hal' indirimiyle 13 yıl 4 ay hapisArkadaş katiline, 'iyi hal' indirimiyle 13 yıl 4 ay hapis

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