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Arkadaşı biriktirdiği umre parasını sahte sanıp sobaya attı!

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 10:31 | Son Güncelleme

Trabzon’da, Hasan Saraç’ın umre için biriktirdiği parayı arkadaşı sahte sanıp sobaya attı. Paraları apar topar sobadan çıkarıp bankaya götüren Saraç, kabul edilmeyince ikinci şoku yaşadı

Arkadaşı biriktirdiği umre parasını sahte sanıp sobaya attı!

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan ve karayollarından emekli 10 çocuk babası Hasan Saraç (90), umreye gitmek için 5 yılda bin 470 dolar biriktirdi. Bankaya yatırmak için yanına aldığı paralarla her zaman gittiği çay ocağına uğrayan Saraç, arkadaşı Tayyar K.'ye verip, "280 dolarını ayır, gerisini liraya çevirip bankaya yatıracağım" dedi. Paraları sahte sanan arkadaşı ise "Sobaya atayım mı?" diye sordu. Arkadaşının şaka yaptığını zanneden Saraç da "At" dedi. Bunun üzerine arkadaşı dolarları yanan sobaya attı. Yaşadığı şoku atlatan Saraç, hemen hamle yaparak elleri yanma pahasına paraları sobadan çıkardı. Paraların gerçek olduğunu söyleyince de herkes neye uğradığını şaşırdı.

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'YENİDEN BİRİKTİRECEĞİM'

Bankaya giden Saraç, bazı paraların yanmış, bazılarının ise ısıya maruz kalması nedeniyle kabul edilmeyince ikinci şoku yaşadı. Sabah'tan Serkan Kılınç'ın haberine göre; arkadaşının paraların gerçek olduğunu öğrenince çok üzüldüğünü söyleyen Saraç, "Samimi arkadaşım. Ben de 'sağlık olsun, üzülme' diye teselli etmeye çalıştım. Çünkü ortada kasıt yok. Parayı arkadaşımdan da isteyemem. Zaten ekonomik durumu çok iyi değil. Artık yeniden biriktireceğim. Pasaportumu da almıştım" dedi.

Çocuğa böyle şaka yapılır mı?Çocuğa böyle şaka yapılır mı?
Kafa koparma hilesiyle insanlar neye uğradığını şaşırdıKafa koparma hilesiyle insanlar neye uğradığını şaşırdı
Şaka olsun diye asansörde idrarını yaptı, asansörde mahsur kaldıŞaka olsun diye asansörde idrarını yaptı, asansörde mahsur kaldı
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Trabzon Hasan Saraç sobaya atılan dolar

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
arkadaşı o parayı ödesin bu dedeye ..yahu sobaya atan gerizekalı aptal adam sen nasıl bir kafa yapısına sahipsin..gerçekten insan ziyanlığısın ..ne diye yaşarsınız anlamamki
bazı insanların üremesine izin vermeyeceksin
eskilerin şakalarıda bir degisik
Mesajı iyi alın ,diyorki yaradan ey kulum,önce kendi yaşam kaliteni yükselt,paranı temel ihtiyaçların ve ailen için kullan.Tüm bunlardan sonra hala para artırabiliyorsan umreye gidersin,umreye gitmeyi bir zaruret olarak görme.
Arkadasi odesin Ayrica birde Kismet nasil Allah Bu sebebden dolayi gidememis belki hac Kismet olcak umre nafile hac farz ben param olsa da hac yapmadan umre yapmam
laz beyni anca yıkmaya ve talana çalışır
bu karadenizde sorun var gerçekten.
araştırmalara göte umte ve haca gidenlerin %80ni ihtiyaç sahibi kişilermiş yeşil kartlı bu vatandaşlar neden Allah'ın zenginlere emrettiği ibadeti üzerlerine alıyorlar anlamak zor. gerçi o kadar akıl olsa neden bu haldeyim diye sorarlardı..
her şerde bir hayır vardır derler bu amcanın da demek ki kısmeti değilmiş, olmasa iyiymiş ama ne demişler olmuş la ölmüşe çare yok.
adam 90 yaşında arkadaşı da nerden baksan 85-90 vardır.eh artık bunaklık başgöstermiş sen adama sobaya atayımmı diye sorunca at dersen gayet makuldür yani :D
DURUMUN İYİSE HAC 1 KERE FARZ UMRE KEYFİ KEDER AMA BİZİM MİLLETİMİZ HER YIL UMREYE GİTMEK İSTER ÇEVRENDE ONLARCA YETİM ÖKSÜZ EVLENME ÇAĞINDA İNSANLAR VARDIR ONLARIN BİR KISIM İHTİYAÇLARINI GİDERSENİZ ÇOK DAHA HAYIRLIDIR. AMA NE LAKİN BİZ TOPLUM OLARAK GÖSTERİŞİ SEVERİZ KAÇ SEFER HACA GİTTİ DESİNLER KAÇ SEFER UMRE YAPTI DESİNLER . BİZİM MÜSLÜMANLIĞIMIZ GÖSTERİŞ MÜSLÜMANLIĞI GERÇEK MÜSLÜMAN ?????
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