Arkadaşı biriktirdiği umre parasını sahte sanıp sobaya attı!

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan ve karayollarından emekli 10 çocuk babası Hasan Saraç (90), umreye gitmek için 5 yılda bin 470 dolar biriktirdi. Bankaya yatırmak için yanına aldığı paralarla her zaman gittiği çay ocağına uğrayan Saraç, arkadaşı Tayyar K.'ye verip, "280 dolarını ayır, gerisini liraya çevirip bankaya yatıracağım" dedi. Paraları sahte sanan arkadaşı ise "Sobaya atayım mı?" diye sordu. Arkadaşının şaka yaptığını zanneden Saraç da "At" dedi. Bunun üzerine arkadaşı dolarları yanan sobaya attı. Yaşadığı şoku atlatan Saraç, hemen hamle yaparak elleri yanma pahasına paraları sobadan çıkardı. Paraların gerçek olduğunu söyleyince de herkes neye uğradığını şaşırdı.
'YENİDEN BİRİKTİRECEĞİM'
Bankaya giden Saraç, bazı paraların yanmış, bazılarının ise ısıya maruz kalması nedeniyle kabul edilmeyince ikinci şoku yaşadı. Sabah'tan Serkan Kılınç'ın haberine göre; arkadaşının paraların gerçek olduğunu öğrenince çok üzüldüğünü söyleyen Saraç, "Samimi arkadaşım. Ben de 'sağlık olsun, üzülme' diye teselli etmeye çalıştım. Çünkü ortada kasıt yok. Parayı arkadaşımdan da isteyemem. Zaten ekonomik durumu çok iyi değil. Artık yeniden biriktireceğim. Pasaportumu da almıştım" dedi.
‘23 Nisan başkanı’ öğrenci intihar etti
E-devlet'te hangi hizmetler var? İşte en faydalı 11 hizmet
TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!
Zonguldak'ta dehşet anları! Bıçakla önce vatandaşlara sonra polise saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor
Gece kulübüne atla girdi, düşünce ortalık savaş alanına döndü
NASA şokta! Hiç beklenmedik gelişme
İYİ Parti ile AK Parti arasında yeni kriz! 'Projemizi çaldılar'
Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık ile buluşma anı objektiflere yansıdı
Emojinin pabucu dama! WhatsApp'ta 'çıkartma' devri
Psikiyatri kliniğinde büyük skandal! Hastasıyla ilişkiye giren hemşireler tutuklandı
Okuyucu Yorumları 11 yorum