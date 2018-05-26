Arkadaşı tarafından kazara vurulan asker hayatını kaybetti

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, nöbet tuttuğu sırada arkadaşının tüfeğinden çıkan kaza kurşunuyla vurulan asker hayatını kaybetti.
İslahiye 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı Şehit Alpay Başaran Kışlası'nda vatani görevini yapan asker, iddiaya göre akşam saatlerinde nöbet tuttuğu sırada arkadaşının tüfeğinin kaza sonucu ateş almasıyla ağır yaralandı. Hemen İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan asker, acil serviste doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden askerin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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