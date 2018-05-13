Arkadaşı ulaşamayınca eve geldi, kapıyı açınca şoka girdi! Genç kadının feci ölümü

Olay öğlen saatlerinde Beyoğlu Bakraç Sokakta meydana geldi. Ebru Demetgül'e (34) ulaşamayan arkadaşı eve geldi.
GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Anahtarla içeri giren kişi arkadaşının banyoda hareketsiz yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
İNCELEME YAPILDI
Elektrik ekipleri de gelerek binanın elektriklerini kesip inceleme yaptı. Polisin incelemesi devam ediyor.
37 yaşına kadar aşk yaşamayan Joseph itiraf etti: Pişmanım
Düğün yerine karakola gittiler! Talihsiz çift kamerada
FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı
Anneler Günü'nde çok acı haber
O ülkede askerler korkunç tecavüzleri anlattı... 'Regl olmamıza izin vermediler'
Devlet Bahçeli'den yeni 'af' açıklaması! Erdoğan 'Böyle bir düşüncemiz yoktur' demişti
Balıkesir’de feci kaza: 19 yaralı
Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Google Chrome kullanıyorsanız bu uygulamaları hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum