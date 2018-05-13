Arkadaşı ulaşamayınca eve geldi, kapıyı açınca şoka girdi! Genç kadının feci ölümü

Olay öğlen saatlerinde Beyoğlu Bakraç Sokakta meydana geldi. Ebru Demetgül'e (34) ulaşamayan arkadaşı eve geldi.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Anahtarla içeri giren kişi arkadaşının banyoda hareketsiz yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME YAPILDI

Elektrik ekipleri de gelerek binanın elektriklerini kesip inceleme yaptı. Polisin incelemesi devam ediyor.

