HABER

Arkadaşına borcunu ödememek için kendisini vurdurtmuş

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 13:09 | Son Güncelleme

BAYRAMPAŞA'da borcunu ödememek için arkadaşına kendisini tabancayla vurdurarak kendisine gasp edilmiş süsü veren kamyonet şoförünün yalanını polis ortaya çıkardı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) BAYRAMPAŞA'da borcunu ödememek için arkadaşına kendisini tabancayla vurdurarak kendisine gasp edilmiş süsü veren kamyonet şoförünün yalanını polis ortaya çıkardı. Kamyonet sürücüsü Barış A.(40) hakkında suç uydurmaktan işlem yapılırken, arkadaşını vuran Okan Cem G.(23) yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

"BENİ VURDULAR, GASP EDİLDİM" DİYEREK POLİSE BAŞVURDU

Bayrampaşa'da 11 Nisan 2018 tarihinde polise başvuran kamyonet sürücüsü Barış A., Kartaltepe mahallesi, Avrasya yolu caddesi üzerinde yol kenarında durduğu sırada bir şahsın yanına yaklaştığını, kendisini ayağından vurarak 3 bin lirasını gasp ettiğini söyledi. Poliste ifade veren Barış A. "Yol kenarında duruyordum. Cebimdeki paraları sayıyordum. Bir kişi aracın kapısını açtı. Paraları benden istedi. Vermek istemeyince beni ayağımdan vurarak 3 bin liramı alarak kaçtı" dedi. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada olayın güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sonucu bir kişinin araca yaklaştığı, kapıyı açtığı ateş ettikten sonra kaçtığı görüldü.

ÇELİŞKİLİ İFADELERİ POLİSİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Ancak polis Barış A'nın çelişkili ifadeler verdiğini fark etti. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Okan Cem G. adlı şüpheliyi 19 Nisan 2018 tarihinde gözaltına aldı.

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin ifadesi ise gasp olayının yalan olduğunu iki arkadaşın olayı birlikte planlandığını ortaya çıkardı.

ARKADAŞINA BORCUNU ÖDEMEMEK İÇİN YAPMIŞ

Kamyonet şofrörü Barış A.'nın bir arkadaşına olan borcunu ödememek için böyle bir sahte gasp planladığı ve sanki parası çalınmış gibi yaptığı öğrenildi. Kamyonet sürücüsüne polis tarafından "Suç uydurmak" suçundan işlem yapılırken, arkadaşı Okan Cem G., adam yaralamak suçundan adliyeye gönderildi. Okan Cem G. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

(FOTOĞRAF)

CHP'nin adayı nasıl bir şey olmalı? CHP'nin adayı nasıl bir şey olmalı?
Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründüNisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü
450 bin kişi bekleniyor! Görülmemiş yoğunluk450 bin kişi bekleniyor! Görülmemiş yoğunluk
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Murat Başoğlu, sosyal medyaya döndü! Ebru Polat çıldırdı

Murat Başoğlu, sosyal medyaya döndü! Ebru Polat çıldırdı

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor

Herkes Kızıl Ordu bağlamacısını konuşuyor

Herkes Kızıl Ordu bağlamacısını konuşuyor

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

Damadın şakası kötü bitti

Damadın şakası kötü bitti

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı

Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı

Anneannesini boğarak öldürdü, sonrasında yaptıkları şoke etti

Anneannesini boğarak öldürdü, sonrasında yaptıkları şoke etti

Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor

Herkes Kızıl Ordu bağlamacısını konuşuyor

Herkes Kızıl Ordu bağlamacısını konuşuyor

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

Damadın şakası kötü bitti

Damadın şakası kötü bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.