HABER

Arkadaşını bağ evinde av tüfeğiyle vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 12:00 | Son Güncelleme

BURSA'da Ahmet Ç., borç- alacak meselesini konuşmak için gittiği bağ evinde, arkadaşı Caner Y.'yi av tüfeğiyle vurarak, yaraladı.

Arkadaşını bağ evinde av tüfeğiyle vurdu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'da Ahmet Ç., borç- alacak meselesini konuşmak için gittiği bağ evinde, arkadaşı Caner Y.'yi av tüfeğiyle vurarak, yaraladı.
Olay, saat 02.00 sıralarında, İnegöl ilçesinde meydana geldi. Ahmet Ç., iddiaya göre, arkadaşı Caner Y.'yi aracıyla alıp, borç- alacak meselesini konuşmak için Deydinler Mahallesi'ndeki bağ evine götürdü. Burada ikili arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Ahmet Ç., kavga sırasında av tüfeğiyle Caner Y.'ye ateş etti. Bacağından yaralanan Caner Y., silah sesini duyarak, bağ evine gelenler tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olay sonrası kaçan Ahmet Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Arkadaşını bağ evinde av tüfeğiyle vurdu

PARTNERHerkes orada buluştuHerkes orada buluştu
Parkta eşinin yanından ayrıldı, 9 gündür haber alınamıyorParkta eşinin yanından ayrıldı, 9 gündür haber alınamıyor
Cinayet hükümlüsü, havuzda yakalandıCinayet hükümlüsü, havuzda yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

Adnan Oktar şimdi yandı! O dosya raftan indi

Adnan Oktar şimdi yandı! O dosya raftan indi

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır'daki 'Hamile kadını döve döve doğurttular' iddiasında flaş gelişme

Diyarbakır'daki 'Hamile kadını döve döve doğurttular' iddiasında flaş gelişme

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Adana'da trenin çarptığı kişi ağır yaralandı

Adana'da trenin çarptığı kişi ağır yaralandı

Kız çocuğuna cinsel organını gösteren tacizciye linç girişimi

Kız çocuğuna cinsel organını gösteren tacizciye linç girişimi

Sancaktepe’de iki aile kavgası sonrası ortalık karıştı

Sancaktepe’de iki aile kavgası sonrası ortalık karıştı

Balıkesir'de dev fuhuş operasyonu! Evden kaçan yaşı küçük kızları fuhuş amaçlı pazarlıyorlardı!

Balıkesir'de dev fuhuş operasyonu! Evden kaçan yaşı küçük kızları fuhuş amaçlı pazarlıyorlardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.