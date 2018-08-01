Arkadaşını bağ evinde av tüfeğiyle vurdu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'da Ahmet Ç., borç- alacak meselesini konuşmak için gittiği bağ evinde, arkadaşı Caner Y.'yi av tüfeğiyle vurarak, yaraladı.
Olay, saat 02.00 sıralarında, İnegöl ilçesinde meydana geldi. Ahmet Ç., iddiaya göre, arkadaşı Caner Y.'yi aracıyla alıp, borç- alacak meselesini konuşmak için Deydinler Mahallesi'ndeki bağ evine götürdü. Burada ikili arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Ahmet Ç., kavga sırasında av tüfeğiyle Caner Y.'ye ateş etti. Bacağından yaralanan Caner Y., silah sesini duyarak, bağ evine gelenler tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olay sonrası kaçan Ahmet Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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