Arkadaşını bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren şüpheli adliyede

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da birlikte alkol aldığı Celil Tükenmez'i 20 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yılmaz Koçak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, dün akşam merkez Osmangazi ilçesi Tophane surları yakınında meydana geldi. Bankta oturup, birlikte alkol alan Yılmaz Koçak (49) ile kasten adam öldürme suçundan 26 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 8 ay önce de denetimli serbestlik yasasından faydalanarak tahliye olan ve bir kamu kuruluşunda çalışan Celil Tükenmez (58) arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yılmaz Koçak, Celil Tükenmez'i 20 yerinden bıçakladıktan sonra yere yatırıp boğazını keserek öldürdü.
Olayın ardından Çakırhamam otobüs duraklarına doğru doğru koşan Yılmaz Koçak, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi. Linç edilmek istenen Yılmaz Koçak'ı kalabalığın elinden polis ekipleri aldı. Koçak, Muradiye Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Tedavisinin ardından Emniyete götürülen Yılmaz Koçak, ifadesinde olay sırasında alkollü olduğunu, bir şey hatırlamadığını öne sürdü. Yılmaz Koçak, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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