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Arkadaşını boğazını keserek öldürdü, 'hatırlamıyorum' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 10:53 | Son Güncelleme

BURSA’da, parkta birlikte alkol aldığı arkadaşı Celil Tükenmez’i (57), kalbinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Yılmaz Koçak’ın (48) ömür boyu hapis cezası istemiyle yarılanmasına başlandı.

Arkadaşını boğazını keserek öldürdü, 'hatırlamıyorum' dedi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, parkta birlikte alkol aldığı arkadaşı Celil Tükenmez’i (57), kalbinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Yılmaz Koçak’ın (48) ömür boyu hapis cezası istemiyle yarılanmasına başlandı. Cinayeti hatırlamadığını söyleyen Koçak’ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar verildi.
Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Çakırhamam mevkiindeki bir parkta, geçtiğimiz ocak ayında meydana geldi. Bankta birlikte alkol alan Yılmaz Koçak ve Celil Tükenmez arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Arkadaşları ve vatandaşların ayırmak istediği kavga sırasında Yılmaz Koçak, üzerinde bulunan bıçağı çıkararak, Celil Tükenmez’i önce kalbinden yaraladı ardından boğazını keserek öldürdü. Arkadaşını öldürdüğü bıçakla arbede sırasında kendisi de yaralanan Koçak, kaçmak isterken, parkta bulunanlar tarafından yakalanıp linç edilmek istendi. Polisin kurtardığı şüpheli önce gözaltına alındı sonra tutuklandı.
Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan 2 çocuk babası Yılmaz Koçak, hakim önüne çıktı. Koah hastası olduğunu ve uzun süredir tedavi gördüğünü söyleyen Koçak, “O gün yolda yürürken Celil ve yanındaki arkadaşları beni yanlarına çağırdılar. Gittim ama sonrasını hatırlamıyorum" dedi.
CELİL'İ ÖLDÜRDÜ, ENGEL OLAMADIK'
Duruşmada tanık olarak dinlenen Murat Kumcular ise, "Ben arkadaşımla alkol alıyordum. Bu sırada diğer tarafta içki içen Celil yanımıza geldi. Sohbete başladık. Bu sırada elindeki bira ile yoldan geçen Yılmaz, yanımıza gelip tanıdığı Celil ile sohbete başladı. Sonra aralarında tartışma çıktı. Birbirlerinden özür dilediler. Bir süre sona Yılmaz, yanımızdan ayrılıp gittikten 15 dakika sonra bıçakla döndü. Celil'i öldürdü. Ona engel olamadık" dedi
Yargılama eksik evrakların beklenmesi için ileri bir tarihe ertelenirken, mahkeme heyeti tutuklu sanık Yılmaz Koçak'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verdi.

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Arkadaşını boğazını keserek öldürdü, 'hatırlamıyorum' dediArkadaşını boğazını keserek öldürdü, 'hatırlamıyorum' dedi

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