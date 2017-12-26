HABER

Arkadaşını kendi karısına satırla saldırttı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı!

YAŞAM HABERLERİ | 26.12.2017 17:33 | Son Güncelleme 10 saat önce

Bolu’da, eşi tarafından ayrılma aşamasında olan bir kadın, evine girmek istediği sırada apartman girişinde eşinin arkadaşı tarafından satırlı saldırıya uğradı. Yaralanan kadının eşi ve saldırıyı gerçekleştiren kişi adliyeye sevke dildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta Aktaş Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda yaşayan 40 yaşındaki A.K. isimli kadın, iddiaya göre ayrılma aşamasında olduğu eşi E.K.’nin arkadaşı İ.P. tarafından evine girmek istediği sırada apartman girişinde satırlı saldırıya uğradı.

Saldırı esnasında sesleri duyan apartman sakinlerinin evlerinden çıkmasıyla İ.P. olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

ŞAHISLAR ANKARA'DA YAKALANDI

Olay sonrası apartmanın güvenlik kamera kayıtlarını ve Kent Yönetim Sistemini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri A.K.’yı satırla yaralayan 32 yaşındaki İ.P.’nin Ankara’ya gittiğini tespit etti. İ.P., Ankara’da bulunduğu adreste yapılan operasyonla gözaltına alındı.

KOCASI ARABADA BEKLİYORMUŞ

Gözaltına alınan İ.P.’nin sorgusunda, A.K.’nın eşi E.K.’nin olay olduğu sırada yakın bir bölgede otomobil içerisinde beklediğini söylemesi üzerine ekipler E.K.’yi de yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler satırla yaralanan kadının eşi E.K.’yi de Ankara’da gözaltına alarak Bolu’ya getirdiler.

Emniyetteki işlemleri biten E.K. ve İ.P., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildiler.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İ.P.’nin A.K.’ye saldırı anları ise apartmanın güvenlik kamerasına an ve an yansıdı. Kamera kayıtlarında A.K.’nın apartman kapısını açtığı sırada İ.P.’nin elindeki satırla arkasından gelerek defalarca kadına salladığı ve apartmanda yaşayan bir vatandaşın gelmesi üzerine kaçtığı görülüyor.

(İHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu satır kadına saldırı

En Çok Okunan Haberler

Fetullah Gülen'den şok talimat: Kılıcın hakkını verin!

Fetullah Gülen'den şok talimat: Kılıcın hakkını verin!

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

Komutanlıkta korkunç ölüm! Rus ruleti oynayan astsubay hayatını kaybetti!

Komutanlıkta korkunç ölüm! Rus ruleti oynayan astsubay hayatını kaybetti!

Furkan Andıç'la görüntülenen Dilan Çiçek Deniz'den açıklama

Furkan Andıç'la görüntülenen Dilan Çiçek Deniz'den açıklama

Abdullah Gül hakkında AK Partili vekilden bomba iddia: 2019'un provasını yapıyor

Abdullah Gül hakkında AK Partili vekilden bomba iddia: 2019'un provasını yapıyor

Lisede taciz skandalı! Öğretmen öğrencisini elle taciz etti

Lisede taciz skandalı! Öğretmen öğrencisini elle taciz etti

İlginizi Çekebilir

35 yıllık eşini uykusunda satırla öldürdü! İşte kan donduran cinayet için karar

35 yıllık eşini uykusunda satırla öldürdü! İşte kan donduran cinayet için karar

Kaynananın yatak odasında yaptığı 'pes!' dedirtti

Kaynananın yatak odasında yaptığı 'pes!' dedirtti

Erzincan Orduevi önünde kediye işkence için TSK'dan açıklama

Erzincan Orduevi önünde kediye işkence için TSK'dan açıklama

Avukatın etek altı görüntülerini çekerken yakalandı! Bakın o kişi kim çıktı...

Avukatın etek altı görüntülerini çekerken yakalandı! Bakın o kişi kim çıktı...

İstanbul'da günlük kiralık dairede akılalmaz olay

İstanbul'da günlük kiralık dairede akılalmaz olay

Okuyucu Yorumları 2 yorum
kadının ayrılmak istemesinde ne kadar haklı olduğunun ispatı...böyle bir psikopatla kim yaşamak isterki..rabbim çoluğumuzu çocuğumuzu böyle psikopatlardan muhafaza eylesin..
O satırla saldıran ve azmettiren yaratıklar düne kadar aramızda yaşıyordu. Kimbilir bu alçaklardan daha ne kadarı aramızda yaşamakta. Cezalar kesinlikle çok ağırlaştırılmalı. O canilerin toplumda asla yeri olmamalı.
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda yangın paniği

Beyoğlu'nda yangın paniği

Kız çocuklarına dehşeti yaşatmıştı! Tacizci tostçu yakalandı!

Kız çocuklarına dehşeti yaşatmıştı! Tacizci tostçu yakalandı!

THY havada bayılan pilotuna 6 ay uçuş yasağı verdi!

THY havada bayılan pilotuna 6 ay uçuş yasağı verdi!

Cinnet geçiren müzik öğretmeni dehşet saçtı! Tam okula gidiyordu ki beklenmeyen oldu

Cinnet geçiren müzik öğretmeni dehşet saçtı! Tam okula gidiyordu ki beklenmeyen oldu

Türkiye bu görüntüyle sarsıldı! İstanbul ve pek çok ilde görüldü...

Türkiye bu görüntüyle sarsıldı! İstanbul ve pek çok ilde görüldü...

Reddetti, iç çamaşırı çalındı... Dehşeti yaşadı

Reddetti, iç çamaşırı çalındı... Dehşeti yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.