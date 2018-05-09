Arkadaşını tabancayla başından vurarak öldürdü

Adem AKATİN/PAZAR (Rize), (DHA)- RİZE’nin Pazar ilçesinde tartıştığı arkadaşı V.B. tarafından silahla başından vurulan Hasan Yenigün, hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Arap Mahallesi’nde meydana geldi. Hasan Yenigün ile arkadaşı V.B. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında V.B. belindeki silahını çekip, Yenigün'e ateş etti. Silahtan çıkan merminin başına isabet ettiği Hasan Yenigün, çağırılan ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yenigün, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Polis, olay sonrası kaçan V.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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