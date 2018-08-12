Arkadaşının balık avladığı zıpkının mili beline saplandı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde, su altında balık avlamak isteyen Şahin K.'nin bel bölgesine, arkadaşının sıktığı zıpkının mili saplandı. Hastaneye kaldırılan Şahin K.'nin vücudundaki mil, itfaiye ekibince kesilip, küçültüldükten sonra operasyonla alındı.

Zıpkınla balık avlamak için dün akşam ilçenin kıyı şeridine giden Şahin K., su altı kıyafetlerini giyerek, arkadaşıyla beraber denize girdi. İkili, yüzerek, balık yuvalarının olduğu bölgeye gitti. Bu sırada arkadaşının sıktığı zıpkının mili, Şahin K.'nin bel bölgesine saplandı. Su yüzeyine çıkıp, acı içinde çevredekilerden yardım isteyen Şahin K., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorun ilk müdahalesi sonucu milin kesilmesi gerektiği anlaşılınca hastaneye itfaiye ekibi çağırıldı. İtfaiye ekiplerinin elektrikli mini testereyle keserek, küçülttüğü mil, operasyonla Şahin K.'nin bel bölgesinden çıkarıldı. Şahin K.'nin hastanedeki tedavisine devam edildiği belirtildi. Polis, zıpkınla arkadaşını yanlışlıkla vuran ve ismi açıklamayan kişiyi, ifadesine başvurmak üzere karakola götürdü.

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