Arkadaşının boğazını kesti... Vatandaşlar linç etmek istedi

Alınan bilgiye göre, cinayet saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Tophane Yokuşu surların altındaki yeşil alanda meydana geldi.
Cinayet suçundan tahliye edilen ve denetimli serbestlik sebebiyle bir kamu kuruluşunda çalışan 58 yaşındaki Celil Tükenmez, tartıştığı Yılmaz K. (49) tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü.
Vatandaşların fark ettiği katil zanlısı Yılmaz K. linç edilmek istendi. Çakırhamam Otobüs Durakları'na doğru yokuştan kaçan zanlı olay yerine kısa sürede gelen polislerce gözaltına alındı. Kendisi de yaralı olan Yılmaz K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek olay yerinde tedbir aldı. Zanlının tedavisinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.
Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturması sürüyor.
(İHA)
CHP’li başkanın paylaşımı sosyal medyayı salladı
Uzaydan paylaştı: Büyük bir duyurum var!
Hasip Kaplan'dan HDP'yi karıştıran tweet'ler: Sırrı gitsin film çeksin
Yunanistan'da göstericiler bakanlığı işgal etti, Bakan'ın odasını bastı
Rus Deniz Kuvvetleri gemisinden TSK'ya yardım çağrısı
Ocak ayında Bodrum'da denize girdiler
CHP'li Özgür Özel: Kapatılan partinin anahtarlarını teslim etmeye gidiyor
Bodrum'da fuhuş operasyonu! Bir gecelik kazançları dudak uçuklattı
Türkiye hakkında korkutucu tahmin ‘Zika virüsü 7 yıl içinde Anadolu'ya yayılacak'
Koca yürekli simitçiden bütün ilçeyi ayağa kaldıran kampanya!
7 çocuk doğurduğuna kimse inanamıyor!
Fransa'dan Apple'a soruşturma
Okuyucu Yorumları 0 yorum