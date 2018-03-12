HABER

Arkadaşının cep telefonun çalan şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 17:18 | Son Güncelleme

Nevşehir’e arkadaşının cep telefonun çalan ve daha sonra sosyal paylaşım sayfasından arkadaşının tehdit eden şahıs tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, bir kişi montunun cebinde bulunan cep telefonunu arkadaşının çaldığını daha sonra kendisini aynı kişinin sosyal paylaşım sayfasından tehdit ettiğini belirterek polise şikayette bulundu.

Nevşehir’e arkadaşının cep telefonun çalan ve daha sonra sosyal paylaşım sayfasından arkadaşının tehdit eden şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, bir kişi montunun cebinde bulunan cep telefonunu arkadaşının çaldığını daha sonra kendisini aynı kişinin sosyal paylaşım sayfasından tehdit ettiğini belirterek polise şikayette bulundu. Polis ekipleri daha sonra yaptığı araştırmada E.A.C.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise E.A.C. sevk edildiği adli makamlarca ‘Güveni kötüye kullanmak’ suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Erdoğan'ın torunu TRT'de yarışmaya katıldıErdoğan'ın torunu TRT'de yarışmaya katıldı
Mısır'da yolcu uçağını kaçırma girişimi!Mısır'da yolcu uçağını kaçırma girişimi!
CHP grup toplantısı iptal edildiCHP grup toplantısı iptal edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

Başaran Holding uçağındaki kaza ile ilgili yeni iddialar

Başaran Holding uçağındaki kaza ile ilgili yeni iddialar

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Restorasyon halindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında kendini astı

Restorasyon halindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında kendini astı

Marmaris’te kadına cinsel saldırı iddiasına tutuklama

Marmaris’te kadına cinsel saldırı iddiasına tutuklama

Uşak’ta trafik kazası: 2 yaralı

Uşak’ta trafik kazası: 2 yaralı

Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba tahliye edildi

Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba tahliye edildi

Çukura düşerek ölen iki kardeşin davasında tahliye kararı

Çukura düşerek ölen iki kardeşin davasında tahliye kararı

Şüpheli otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Şüpheli otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.