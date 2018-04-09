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Arkadaşının evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 11:37 | Son Güncelleme

Samsun’da 20 yaşındaki bir genç, arkadaşının evinde ölü bulundu.Olay, Canik ilçesi Şehit Mesut Birinci Caddesi’nde meydana geldi.

Samsun’da 20 yaşındaki bir genç, arkadaşının evinde ölü bulundu.
Olay, Canik ilçesi Şehit Mesut Birinci Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geceyi arkadaşında geçirdiği öğrenilen 20 yaşındaki Mikail Yanak, sabah saatlerinde arkadaşı tarafından yatağında hareketsiz şekilde bulundu. Yanak’ın nefes almadığını anlayan genç, polisi arayarak durumu bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Mikail Yanak’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gencin cenazesi otopsiye alındı. Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

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