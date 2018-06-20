SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, Kadir Hamurcuoğlu (27), arkadaşının evinde ölü bulundu.
Olay, Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Geceyi arkadaşında geçiren Kadir Hamurcuoğlu, sabah yerde hareketsiz yatarken bulundu. Arkadaşı sağlık ekiplerine ve polise haber vererek yardım istedi. Eve gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kadir Hamurcuoğlu'nun öldüğünü belirledi. Polisin evde yaptığı araştırmanın ardından ceset, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.
FOTOĞRAFLI
24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor
Abdülmetin Balkanlıoğlu hayatını kaybetti!
MHP Bolu milletvekili adayı Adem Evcil'in Atatürk sözlerine tepki yağdı
İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...
KKTC'de dehşet! Önce arabasıyla işyerine daldı, ardından eski sevgilisine mermisi bitene kadar sıktı!
Zonguldak'ta veteriner evli kadına çiftlikte dehşeti yaşattı! Kendini böyle savundu
Karadeniz'i bu kez 'vampir' esir aldı! Ne ilaç işe yarıyor, ne de alınan tedbirler...
Kriz resmen sona erdi! Ülkenin yeni ismi Kuzey Makedonya Cumhuriyeti oldu!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum