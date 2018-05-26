Arkadaşının kazara vurduğu askerin köyünde yas

Oğuzhan KILIÇ/ TAVŞANLI,(Kütahya)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, arkadaşının tüfeğinin kazaen ateş alması sonucu hayatını kaybettiği belirtilen topçu er Adem Yıldız (23), Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çayır köyünde oturan yakınları büyükü üzüntü yaşadı.
İslahiye 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı Şehit Alpay Başaran Kışlası'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Adem Yıldız, arkadaşı M.T.'nin tüfeğinin kaza sonucunda ateş alması sonucunda ağır yaralandı. İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Adem Yıldız'ın ölüm haberini askeri yetkililer, dün gece Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çayır köyünde oturan yakınlarına verdi. Yıldız, bugün ikindide Çayır köyünde düzenlenecek olan cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.
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