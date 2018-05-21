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Arkadaşının otomobiliyle inşaat temeline düştü: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 11:51 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, yolda karşılaşan 2 arkadaş, kullandıkları otomobil ile motosikleti aralarında değiştirdi.

Arkadaşının otomobiliyle inşaat temeline düştü: 2 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, yolda karşılaşan 2 arkadaş, kullandıkları otomobil ile motosikleti aralarında değiştirdi. Burak K.'den otomobili alan Emre C., direksiyon kontrolünü kaybedip, inşaatın temeline düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobilin inşaat temeline düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, Konuralp Mahallesi'nde meydana geldi. Burak K., 2 arkadaşını da alarak, 81 BJ 945 plakalı otomobille gezmeye çıktı. Burak K., yolda motosikletiyle gezen arkadaşı Emre C.'yi görünce durdu. Bu sırada Burak K. motosiklete, Emre C. ise otomobile geçti. Araçların değiştirilmesinin ardından yola devam eden Emre C.'nin kontrolünden çıkan otomobil, inşaatın temeline düştü. Kazada otomobilde bulunan Ahmet Ş. ve Enes T. yaralandı. Emre C. ise Burak K.'den motosikletini alarak, kaçtı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Emre C.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

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Arkadaşının otomobiliyle inşaat temeline düştü: 2 yaralıArkadaşının otomobiliyle inşaat temeline düştü: 2 yaralı

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