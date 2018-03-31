Arkadaşının silahı ile kendini vuran uzman onbaşı öldü

ZONGULDAK, (DHA)- KİLİS'te görevli uzman onbaşı İsmail Tugay Ö. (23), görevden dönüşü, iddiaya göre arkadaşına ait tabancayla intihar etti.

Kilis Jandarma Komutanlığı 3'üncü Jandarma Özel Harekat Komutanlığı'nda görevli bir yıllık uzman onbaşı İsmail Tugay Ö., dün saat 23.00 sıralarında görevden döndü. Kaldıkları konutta, iddiaya göre arkadaşının kıyafetini düzeltirken tutması için verdiği tabancasını başına dayayan İsmail Tugay Ö., tetiği çekti. Yaralanan uzman onbaşı, çağırılan ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İsmail Tugay Ö., Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde oturan ailesine acı haber, İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından verildi.

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