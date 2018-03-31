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Arkadaşının silahıyla yanlışlıkla kendini vuran uzman onbaşı öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 12:34 | Son Güncelleme

Kilis’te, jandarma uzman onbaşı arkadaşının silahıyla oynarken, silahın ateş alması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Kilis İl Jandarma Komutanlığı 3’üncü Jandarma Özel Harekat Kolunda görev yapan görevli bir yıllık uzman onbaşı İsmail Tugay Özcan (23), görev sonrası kaldığı konutta arkadaşıyla sohbet ederken, arkadaşının verdiği beylik silahıyla oynadığı sırada beylik silahının ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Arkadaşının silahıyla yanlışlıkla kendini vuran uzman onbaşı öldü

Kilis’te, jandarma uzman onbaşı arkadaşının silahıyla oynarken, silahın ateş alması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı 3’üncü Jandarma Özel Harekat Kolunda görev yapan görevli bir yıllık uzman onbaşı İsmail Tugay Özcan (23), görev sonrası kaldığı konutta arkadaşıyla sohbet ederken, arkadaşının verdiği beylik silahıyla oynadığı sırada beylik silahının ateş alması sonucu ağır yaralandı. Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan İsmail Tugay Özcan yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İsmail Tugay Özcan’ın cenazesi Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde toprağa verileceği bildirildi.

Arkadaşının silahıyla yanlışlıkla kendini vuran uzman onbaşı öldü

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