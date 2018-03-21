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Arkadaşının üzerine otomatik tüfekle ateş açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 16:29 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir kişi, iş yerinde bulunan arkadaşının üzerine otomatik tüfekle ateş açtı.

Kahramanmaraş’ta bir kişi, iş yerinde bulunan arkadaşının üzerine otomatik tüfekle ateş açtı. Saldırı anı güvenlik kameralarında saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saat 20.50 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Bezirgan Sokak’ta meydana geldi. İlyas K., tarihi kapalı çarşıda bulunan konfeksiyon dükkanındayken arkadaşı olduğu iddia edilen Hakan B., elinde otomatik tüfekle iş yerinin önüne geldi. Müşterilerin de bulunduğu iş yerine 3 el ateş eden Hakan B., olay sonrası kaçtı. Açılan ateş sonrası İlyas K., beline ve bacağına aldığı kurşunla yaralandı.
Kapalı çarşı devriye polisinin anında müdahale ettiği olayda yaralanan İlyas K., 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İlyas K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay sonrası kaçan Hakan B., polis ekiplerince yakalandı.

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