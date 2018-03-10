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Arkadaşlar arasındaki kavgayı ayırmak isterken canından oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 23:31 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in İvrindi ilçesinde arkadaşlar arasındaki kavgayı ayırmak isteyen 19 yaşındaki Berkay Oğuş, aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

Arkadaşlar arasındaki kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Alper ÇOBANOĞLU/İVRİNDİ (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in İvrindi ilçesinde arkadaşlar arasındaki kavgayı ayırmak isteyen 19 yaşındaki Berkay Oğuş, aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.
Olay dün akşamı saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Balıkesir'in İvrindi ilçesi Hastane Caddesi üzerinde alkol alan Furkan D. (20) ile Kaan Toplar (19) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Kaan T. bıçak çekti. Kavgayı ayırmak için araya giren Berkay Oğuş, Kaan T.’nin bıçak darbesiyle yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Berkay Oğuş, İvrindi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Göğüs kafesinden yaralanan Berkay Oğuş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası arkadaşını bıçaklayan Kaan T., gözaltına alındı. Bugün akşam saatlerinde adliyeye çıkartılan Kaan T., tutuklanarak Balıkesir Kepsut Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Hayatını kaybeden Berkay Oğuş, Balıkesir'in İvrindi ilçesi Yeşilköy Mahallesinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Arkadaşlar arasındaki kavgayı ayırmak isterken canından olduArkadaşlar arasındaki kavgayı ayırmak isterken canından oldu

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