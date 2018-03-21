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Arkadaşlarını gasp eden iki Suriyeliye 14’er yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 14:06 | Son Güncelleme

Kayseri’de arkadaşı olan bir genci evde ellerini bağlayarak cep telefonunu gasp ettikleri iddiası ile yargılanan iki tutuklu sanığa ayrı ayrı 14 yıl 2 ay hapis cezası verildi.Kayseri 1.

Kayseri’de arkadaşı olan bir genci evde ellerini bağlayarak cep telefonunu gasp ettikleri iddiası ile yargılanan iki tutuklu sanığa ayrı ayrı 14 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Esat E. ile Halit R. ve avukatları hazır bulundu. Suriye’ye giden mağdur M.M. ise duruşmaya katılmadı.
Geçtiğimiz yıl birlikte yaşadıkları ve arkadaşları olan M.M. isimli gencin evde ellerini bağlayarak cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen tutuklu sanık Esat E., “3 yıldır Kayseri’deyim, hiçbir suç işlemedim, mağdur da yok, Suriye’ye kaçmış. Beraatımı istiyorum” derken, diğer sanık Halit R. de suçsuz olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu Esat E. ile Halit R.’ye ‘yağma’ suçundan ayrı ayrı 10 yıl 10 ay, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise 3’er yıl 4’er ay olmak üzere toplam 14’er yıl 2’şer ay hapis cezası verdi.

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